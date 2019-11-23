Поиск

Запуск Ariane 5 отменили за десять минут до старта из-за неполадок

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Из-за возникших перед самым стартом технических проблем отменен запланированный на субботу запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским спутниками связи, сообщает французская компания-разработчик Arianespace.

Отмена запуска произошла всего за десять минут до старта, который планировалось осуществить в 00:08 мск с космодрома "Куру" во Французской Гвиане в Южной Америке.

Запуск перенесен, по меньшей мере, на сутки.

Ракета Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) должна была вывести на геостационарную орбиту египетский военный спутник связи TIBA-1 и очередной спутник широкополосной мобильной связи Global Xpress 5 (GX-5) британский компании Inmarsat для пополнения ее орбитальной группировки.

Запуск должен был стать восьмым по счету компании-оператора Arianespace в текущем году, которые осуществляются с использованием тяжелых ракет-носителей Ariane 5, средних российских "Союзов", а также легких Vega.

Ariane 5 Arianespace Европейское Космическое Агентство ESA

Новости по теме

Новости

Блумберг за неделю потратит $30 млн на рекламу своей президентской кампании

В США 13-летнего ученика арестовали после угроз расстрелять одноклассников

"Роскосмос" предупредил о летящем к Земле астероиде размером с челябинский метеорит

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

Двое убитых в Абхазии оказались "ворами в законе"

Двое убитых в Абхазии оказались "ворами в законе"

Трампа не впечатлили публичные слушания по его импичменту

Трампа не впечатлили публичные слушания по его импичменту

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Вместе с "вором в законе" в Сухуми застрелили его знакомого

Неизвестные в масках расстреляли "вора в законе" в Абхазии

Неизвестные в масках расстреляли "вора в законе" в Абхазии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');