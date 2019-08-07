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ФБР квалифицировало как терроризм стрельбу на фуд-фестивале в Калифорнии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ФБР начало расследование внутреннего терроризма после стрельбы на фуд-фестивале Garlic Festival в городе Гилрое в Калифорнии, сообщает CBS News со ссылкой на правоохранительные органы США.

По данным телеканала, инцидент было решено квалифицировать как терроризм после того, как сотрудники ФБР обнаружили цифровые доказательства того, что подозреваемый - 19-летний Сантино Леган - находился под влиянием "идеологии насилия" и действовал, руководствуясь этими убеждениями. При этом точные мотивы нападавшего до сих пор не установлены.

Агент ФБР Джон Беннет также сообщил, что у стрелка был целый список целей, в том числе религиозные и правительственные здания, передает "Би-би-си".

Кроме того, полиция также связывает два других инцидента со стрельбой в США с воздействием "идеологии насилия".

28 июля 19-летний Сантино Леган устроил массовую стрельбу на фуд-фестивале Garlic Festival в калифорнийском городе Гилрое. Жертвами атаки стали три человека, в том числе двое детей. В последующие восемь дней в США произошло еще две массовые стрельбы, в которых в сумме погибли 34 человека и еще более 50 получили ранения.

Фестиваль Garlic Festival в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.

США Калифорния ФБР

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