Россиянин задержан в США за попытку незаконно переслать части оружия

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гражданин России Владимир Кузнецов задержан в США за незаконный импорт американских комплектующих к стрелковому оружию, произведенному в США, сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке.

В российском диппредставительстве уточнили, что Кузнецова задержали 6 августа в городе Дингманс Ферри, штат Пенсильвания.

Отмечается, что генконсульство РФ не получало уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США.

В сообщении прокуратуры штата Нью-Йорк говорится, что Кузнецов с февраля 2017 года приобретал онлайн детали американского оружия и отправлял их по почте в Россию. Эти предметы входят в контрольный торговый список и не могут экспортироваться без лицензии Госдепартамента и Минторга США. Оружие россиянин прятал, в том числе, среди кроссовок, джинсов, электрогрелки, тонометра.

Если россиянина признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он должен предстать перед судом сегодня утром.