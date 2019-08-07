Конгрессмены намерены обязать Трампа ввести против Турции санкции за С-400

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Конгрессмены планируют заставить президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары за покупку у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, если глава государства в ближайшее время не представит план мер против Турции за эту сделку, пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что в июле Трамп объявил об отмене сделки с Анкарой по продаже истребителей F-35, однако о дальнейших шагах по введению санкций против Турции в Белом доме не говорили.

Сенатор-республиканец Марко Рубио допустил, что Конгресс запретить любые исключения из санкций в сфере национальной безопасности. По его словам, законодатели постараются избежать этого шага, чтобы оставить пространство для маневра будущим президентам, но если Трамп сам не примет меры против Турции, то конгрессмены будут вынуждены действовать.

"Какая страна мира будет вообще слушать нас в будущем, если мы позволим Турции сделать это (купить С-400 - ИФ) и не столкнуться с последствиями?" - добавил Рубио.

В свою очередь сенатор-демократ Джинн Шейхин предлагает вводить санкции против Турции поэтапно, чтобы у Трампа была возможность вести переговоры с Анкарой и убеждать ее остаться в НАТО.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что Конгрессу не следует давать добро на санкции против Турции, пока она не поставит российские системы вооружения на боевое дежурство.

"Мы постараемся избежать санкций, если сможем", - сказал Грэм.

The Washington Post напоминает, что в проектах оборонного бюджета на будущий год, предложенного Сенатом и Палатой представителей США, уже содержатся положения, запрещающие Турции приобретать американские истребители-бомбардировщики F-35. Однако Шейхин и сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд также предложили поправку, которая прямо бы требовала от Трампа ввести против Турции санкции за С-400.

Ранее в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы по F-35 из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать свои системы в Турции для получения информации о F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.