Турция рассмотрит вопрос закупки российских Су-35

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции, отвечающие за закупки вооружений, предложили руководству вооруженных сил страны рассмотреть вопрос о закупке в России истребителей Су-35 взамен американских F-35, сообщил телеканал PressTV со ссылкой на газету Yeni Safak.

Если военное руководство согласится на приобретение Су-35, власти готовы к переговорам с Россией по заключению соответствующих контрактов, отметило издание.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее пригрозила Турции исключением из программы производства и приобретения новейших американских истребителей за приобретение Анкарой российских ЗРС С-400, поставки компонентов которых уже начались.

Турция заявила, что в таком случае будет удовлетворять свои оборонные потребности из других источников.

Ранее генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов предлагал Турции закупать Су-35.