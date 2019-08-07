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Пентагон заявил об усилении ИГ в Ираке и Сирии

Пентагон заявил об усилении ИГ в Ираке и Сирии
Пентагон - штаб-квартира Министерства обороны США
Фото: Reuters

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) укрепляет подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции "Непоколебимая решимость" за последний квартал.

По данным командования операции, в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года ИГ осуществляло убийства, нападения террористов-смертников, похищения и поджоги сельскохозяйственных культур в Ираке и Сирии.

"Несмотря на потерю своего территориального "халифата", Исламское государство укрепило свои повстанческие возможности в Ираке и вновь усилилось в Сирии", - говорится в документе.

Отмечается, что частичный вывод американских войск из Сирии уже повлиял на борьбу с остатками террористов. В частности, консультирование местных союзников США затруднилось. Кроме того, у Вашингтона нет возможности контролировать потенциальные рекрутинговые зоны, которые позволяют ИГ пополнять свои ряды.

Так, в докладе указывается, что из-за сокращения персонала США их местные союзники не смогли внимательно следить за лагерем беженцев "Эль-Холь" в Сирии, что позволило "идеологии ИГИЛ" распространяться "безальтернативно". Центральное командование США полагает, что ИГ привлекает новых членов из большого числа вынужденных переселенцев в лагере.

"Сокращение сил США уменьшило поддержку, доступную для сирийских сил-партнеров в то время, когда их силы нуждаются в большей подготовке и оснащении для реагирования на возрождение ИГИЛ", - резюмировал генеральный инспектор в аннотации к докладу.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы террористической группировки ИГ в Сирии. Позднее глава Соединенных Штатов отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

США Сирия Ирак Исламское государство

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