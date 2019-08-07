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К дому Атамбаева направились около ста его сторонников с камнями и палками

У здания слышна стрельба

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Местные жители прорываются через оцепление сотрудников силовых структур Киргизии, которое перекрыло дорогу к дому экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент "Интерфакса".

По его словам, к дому Атамбаева направляются около сотни человек, в руках у которых камни и палки.

В свою очередь, "Акипресс" сообщает, что более ста сторонников Атамбаева собрались у ворот дома экс-президента, срубили деревья и уложили их перед воротами, чтобы воспрепятствовать проезду машин. В то же время в начале села Кой-Таш, где находится дом экс-президента, собралось большое количество милиционеров на спецмашинах.

Кроме того, по данным "Акипресс", к посту недалеко от дома Атамбаева подъехали сотрудники милиции. Молодые люди закидывают проезжающие машины камнями.

У дома Атамбаева слышны взрывы и стрельба, передает "Акипресс".

Между тем источник в силовых структурах заявил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан. По его утверждению, все правоохранительные и силовые ведомства Киргизии переводят на усиленный вариант несения службы.

При этом официального подтверждения задержания Атамбаева пока не поступало.

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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