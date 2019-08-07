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Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Силовики вывели Атамбаева из его дома и увезли в неизвестном направлении

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал "Апрель".

По его данным, Атамбаева вывели из дома и увезли в неизвестном направлении. Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев вывезен на вертолете.

Официального подтверждения этой информации нет.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

В пресс-службе Госкомитета Национальной безопасности Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что в ходе операции бойцы спецназа не применяли боевое оружие, у них были только резиновые пули. Там заявили, что "в настоящее время операция по задержанию продолжается".

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Киргизия Алмазбек Атамбаев

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