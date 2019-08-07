На территории резиденции Атамбаева возник пожар

Телеканал "Апрель" сообщает, что в селе Кой-Таш слышны автоматные очереди

Архивное фото Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", пока нельзя точно сказать, горит ли сам дом Атамбаева или так называемая гостевая юрта, расположенная на территории резиденции.

Стрельба на территории резиденции не прекращается.

Люди стягиваются к воротам дома и пытаются штурмовать резиденцию, но их оттесняют силовики.

В свою очередь телеканал "Апрель" сообщил, что в селе Кой-Таш отключено электричество, слышны автоматные очереди.

Позднее корреспондент "Интерфакса" передал, что местные жители перекрыли дорогу к резиденции Атамбаева. Люди жгут покрышки.

Спецназ стреляет в воздух, чтобы остановить толпу, но люди прибывают, их количество увеличивается. Со стороны дома Атамбаева слышны взрывы светошумовых гранат.

Увеличивается и количество раненых, но точных данных нет.

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