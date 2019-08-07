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Спецназовец погиб в результате спецоперации у дома Атамбаева

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Один сотрудник спецназа скончался от ранений после спецоперации в селе Кой-Таш под Бишкеком, сообщила "Интерфаксу" в среду вечером пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.

"Один сотрудник спецназа был доставлен в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, был экстренно взят на операцию, но, несмотря на реанимационные мероприятия скончался", - сказала собеседница агентства.

В Минздраве также сообщил, что в больницы с различными травмами госпитализированы 15 человек.

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7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Задержать его пока не удалось, в ходе операции пострадали 15 человек.

27 июня парламент Киргизии снял Атамбаева неприкосновенность, одновременно лишив его статуса экс-президента, а значит и иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии. Они касаются незаконного обогащения и завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях.

Киргизия Кой-Таш

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