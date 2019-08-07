Адвокат Атамбаева сообщил, что тот находится в безопасном месте

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого хотят задержать у него дома в Кой-Таше под Бишкеком, находится в безопасном месте. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Его дочь Алия Шагиева заявила в инстаграме, что Атамбаев пока не задержан и находится в Кой-Таше. Его сторонники утверждают, что он остается в своей осажденной резиденции и скоро выступит с обращением, передает издание "24.kg". Затем эту информацию подтвердили журналисты, пишет "Акипресс".

Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков в связи с событиями в Кой-Таше прервал отпуск, сообщила его пресс-служба.

Спецназ начал штурмовать дом Атамбаева вечером 7 августа. Экс-президента защищают его сторонники. Очевидцы сообщали о стрельбе, взрывах и пожаре на территории резиденции в Кой-Таше и о применении шумовых гранат. Оттуда в Чуйскую больницу и больницы Бишкека привезли десять раненых. Среди пострадавших один журналист. По последним данным "Акипресс", сторонники Атамбаева захватили спецназовцев в его дома, в толпе звучали призывы не трогать бойцов.

Госкомитет национальной безопасности Киргизии подтверждал, что проводится спецоперация по задержанию Атамбаева, но заверил, что спецназ не применяет боевое оружие.