Телеканал сообщил о второй попытке штурма резиденции Атамбаева

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В селе Той-Каш началась вторая попытка спецназа взять штурмом резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил связанный с Атамбаевым телеканал "Апрель".

По его данным, "коробка" спецназа направилась к дому. Сторонники Атамбаева бросают в силовиков камни, начались столкновения.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что замглавы МВД республики начал переговоры с соратниками Атамбаева, которые заблокировали подступы к резиденции и не пускают к ней силовиков. В селе почти не работает связь, находящиеся на месте журналисты не могут связаться с редакциями.

В ходе первой попытки штурма очевидцы сообщали о стрельбе, взрывах, пожаре на территории резиденции и об использовании светошумовых гранат. Также сообщалось, что сторонники Атамбаева сумели захватить несколько спецназовцев, те сдались и их отпустили. В Государственном комитете нацбезопасности заверили, что спецназ боевое оружие не применяет и никому не сдавался, а спецоперация продолжается.

По последним данным Минздрава, госпитализированы 36 пострадавших, в том числе 15 силовиков, передает "24.kg".