Бывшего советника Белого дома допросят о препятствовании Трампа расследованию Мюллера

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Судебный комитет Палаты представителей США, контролируемый демократами, обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Дона Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

Комитет утверждает, что показания Макгана необходимы для принятия решения о том, следует ли продолжать судебное разбирательство по делу об импичменте против президента Дональда Трампа в связи с попытками помешать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

Макган фигурирует в отчете Мюллера, представленном в апреле, демократы считают, что он может стать ключевым свидетелем против Трампа.

Изначально бывший советник утверждал на допросах следователей команды Мюллера, что Трамп неоднократно требовал отставки спецпрокурора, однако позднее отказался от этих показаний.