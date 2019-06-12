В Палате представителей приняли резолюцию, обвиняющую Барра и Макгана в неуважении к Конгрессу США

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей одобрили резолюцию, обвиняющую генпрокурора США Уильяма Барра и бывшего адвоката президента США Дона Макгана в неуважении к Конгрессу, сообщают во вторник американские СМИ.

За документ проголосовали 229 человек (все - демократы), против - 191 (все - республиканцы). Резолюция даёт Палате представителей возможность через федеральный суд добиваться от Барра и Макгана выполнения своих требований.

В юридическом комитете Палаты представителей США требовали от Барра до 6 мая предоставить полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Минюст отказался передавать текст доклада, аргументировав это тем, что таким образом Барр нарушит закон и скомпрометирует текущие расследования.

Вместо этого Барр предложил ряду демократов ознакомиться с версией доклада, в которую внесено меньше правок, но демократы отказались.

От Макгана конгрессмены добивались дачи показаний по докладу Мюллера в одном из комитетов, однако тот отказался.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.