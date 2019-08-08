Сенаторы усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму

Дипломаты совершали неприемлемые действия, а органы госпропаганды недобросовестно освещали московские события

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета нашла признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму, заявил глава комиссии Андрей Климов.

Он напомнил, что сенаторы прогнозировали провокации при внешней поддержке на этих выборах, и констатировал, что это подтвердилось.

Признаки вмешательства Климов усматривает в недобросовестном освещении событий в Москве "со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран", в "неприемлемых действиях" некоторых дипломатов в Москве, в "участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства". Также он видит их в "привлечении к обработке российских граждан иностранных структур, которые специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr- и gr-техеологиях".

Комиссия 30 мая рассматривала вопрос намерениях США и их партнеров вмешаться в российскую политику в преддверии единого дня голосования 8 сентября. Тогда сенаторы решили, что США "при фактическом пособничестве тех, кого за рубежом рассматривают как собственных ставленников в деле дестабилизации российской политической системы, попробуют воспользоваться очередными выборами", например, в Мосгордуму.

Чтобы сделать это заявление, сенаторы прервали отпуска, сообщила ранее "Русская служба Би-би-си". По ее сведениям, расширенное заседание комиссии по защите госсуверенитета созвали в экстренном порядке. По данным источника телекомпании, близкого к руководству палаты, в заседании должны были участвовать представители Генпрокуратуры, МИД, ЦИКа, Общественной палаты, а также эксперты.

5 августа представитель МИД Мария Захарова заявила, что посольство США в Москве вмешивается во внутрироссийские дела при информировании о проходящих в стране митингах. По ее словам, перед несогласованной акцией 3 августа дипмиссия указала ее маршрут и сроки ее проведения. "И только внизу, последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка, и просьба избежать этого маршрута. Но как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию", – добавила она.

2 августа посольство США предупредило сограждан о рисках в связи с возможным проведением несогласованной акции и ее разгона. Им сообщили, где она может проходить, и посоветовали избегать этих мест, а также дали рекомендации, как вести себя в городе в это время.