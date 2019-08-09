Правозащитники раскритиковали предложение ограничить места для митингов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев не одобрил идею законодательно определить в крупных городах места, где разрешено и где запрещено митинговать. Он сказал это "Интерфаксу".

"Думаю, это предложение не в интересах общества, а в интересах власти. Я к нему отношусь настороженно и неодобрительно", - отметил правозащитник.

Его также настораживает идея ограничить проведение митингов одним местом, например, проспектом Сахарова - "это может окончиться тем, что одно место будет всегда занято другой политической силой".

По оценке Борщева, "эксперимент с "гайд-парком" себя не оправдал, а если при ограничении мест еще и нужно будет уведомлять, и необязательно согласуют, то чем это отличается от существующей системы, это только дополнительное ограничение прав". В таких вопросах он считает необходимым организацию дискуссии и поиск компромисса, который устраивал бы в первую очередь граждан.

Федеральный закон о "гайд-парках" - определенных площадках, где акции можно проводить без согласования, вступил в силу в январе 2013 года. В Москве власти выделили две таких площадки - в Парке Горького и в Сокольниках. "Гайд-парк" в ЦПКиО закрыли для ремонта в 2015 году, с тех пор он больше не действовал.

"Для начала надо у регионов отобрать право вводить дополнительные запретительные места (проведения митингов)", - заявил "Интерфаксу" глава юридической службы проекта "Апология протеста" Алексей Глухов.

Обсуждать законопроект он отказался до появления его в сформулированным виде."Как только это предложение будет оформлено на бумаге как законопроект, мы, конечно же, включимся в дискуссию и готовы будем предоставить свой анализ", - добавил юрист.

По мнению Глухова, принятие таких поправок приведет уже существующий закон в соответствие с реальностью, поскольку "сейчас объективно провести публичное мероприятие в центре не представляется возможным, если оно по тематике не нравится местным властям и не входит в какой-нибудь федеральный одобрительный список".

"На практике это приведет к тому, что согласовать протестную мирную акцию в любом населенном пункте будет невозможно, потому что власти, как правило, занимают "гайд-парки" личными городскими либо культурно-массовыми мероприятиями, праздниками, ярмарками и так далее", - отметил Глухов. По его словам, "это самая основная причина отказа согласований в "гайд-парке". "Фактически это приведет к тому, что согласовать уже будет невозможно, и протестующие будут вынуждены прибегать к несогласованным акциям", - подчеркнул он.

Он добавил, что идея сенатора Людмилы Боковой подтверждает запретительный характер ограничений, существующих в законе в нынешнем виде.

Идея ограничить места для митингов

8 августа первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова предложила внести в Думу законопроект о четком разделении площадок на те, где митинги разрешены, и на те, где митинговать нельзя ни при каких обстоятельствах. Ее поддержал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, он считает, что так получится "исключить всякий субъективизм". Он обещал, что поправки будут подготовлены к сентябрю.

Вице-спикер Госдумы и глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил 9 августа, что фракция предлагает определить единое место для проведения массовых акций в городах, в Москве это мог бы быть проспект Академика Сахарова. Такие площадки не должны быть "на задворках", но их нужно выделить там, где можно обеспечить безопасность участников, считает он. Там должно быть место для рамок металлоискателей, чтобы "туда не заходили люди с тем арсеналом, который мы видим, который был 3-го числа (3 августа в Москве прошла несанкционированная акция - ИФ) - и дубинки, и молотки, и пистолеты и прочие вещи", объяснил вице-спикер.

По словам Неверова, фракции в Госдуме планируют обсудить предложения на этот счет в связи с тем, что, по мнению депутатов, имеет место вмешательство других государств в дела России, в том числе в избирательный процесс.

Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов поддержал идею об определении мест для проведения митингов в центре Москвы, "забронировать" которые смогут все политические силы. "Считаю, идея хорошая, ее нужно обсуждать, главное - руководствоваться принципом - никаких двойных стандартов, чтобы разные политические силы могли проводить там митинги", - сказал Федотов "Интерфаксу".