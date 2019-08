Банки Уолл-стрит передали Конгрессу данные о россиянах, возможно, имевших контакты с Трампом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Основные банки США направили в Конгресс большой объем документов о россиянах, которые могли иметь контакты с американским президентом Дональдом Трампом, членами его семьи или компанией Trump Organization, сообщает в четверг газета The Wall Street Journal.

"Основные банки Уолл-стрита передали комитетам Конгресса, занятым расследованиями в отношении президента Трампа, тысячи страниц документов, имеющих отношение к россиянам, которые могли иметь дела с Трампом, с его семьей или его предприятиями; об этом сообщили люди, знакомые с расследованием Конгресса", - пишет издание.

По данным The Wall Street Journal, речь идет о таких финансовых учреждениях, как Bank of America Corp. , Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co., запрос на доступ к документам которых поступил еще в апреле. В последующие недели ожидается передача банками дополнительной информации по этому вопросу.

Газета напоминает, что комитет по финансовым услугам и комитет по разведке Палаты представителей Конгресса расследуют возможное иностранное влияние на Трампа и его семью во время предвыборной кампании, при передаче власти, инаугурации или сейчас.

"По словам человека, знакомого с ходом дела, демократы, в особенности, ищут какие-либо признаки российских денег, поступавших в собственность Трампа", - отмечает The Wall Street Journal.

Встреча перед выборами

Также конгрессмены добиваются от американских банков сведений о россиянах, которые могли бы иметь отношение к существовавшим у Trump Organization планам строить недвижимость в Москве. Газета указывает, что уже поступившая в Конгресс информация касалась российских бизнесменов, связанных со встречей в "Трамп-тауэре" в июне 2016 года.

Летом 2017 года в западных СМИ появилась информация о том, что в июне 2016 года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о сопернице Трампа Хиллари Клинтон. На встрече также присутствовали тогдашний глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.

Представители Трампа-младшего и Кушнера подтвердили факт встречи, но отмечали, что на ней обсуждалась программа усыновления, а тема выборов никак не затрагивалась.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. При этом Мюллер подтвердил, что РФ пыталась повлиять на американские выборы, но не преуспела в этом.