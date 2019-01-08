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Юриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинаций

Имя россиянки оказалось на слуху после того как стало известно об ее встрече с руководством предвыборного штаба Трампа

Юриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинаций
Наталья Весельницкая
Фото: ТАСС/AP

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Российского юриста Наталью Весельницкую, участницу встречи с руководством предвыборного штаба президента Дональда Трампа в Trump Tower в 2016 году, обвиняют в США в попытке помешать расследованию дела об отмывании денег при участии холдинга Prevezon, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Весельницкая передала материалы в ходе судебного разбирательства в США, стремясь ввести в заблуждение (судебные власти - ИФ). Речь идет о деле, касающемся отмывания денег холдингом Prevezon, который она представляла", - сообщает агентство со ссылкой на обвинение.

По данным Bloomberg, юрист передала в суд материалы, которые были выданы ею за независимое расследование российской прокуратуры в отношении ее клиентов - компании и ее владельца.

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Согласно утверждениям самой Весельницкой, ей пришлось приложить существенные усилия для того, чтобы получить эти материалы у российской прокуратуры. Однако на самом деле, говорится в обвинительном акте, Весельницкая тайно сотрудничала с российской стороной, чтобы подготовить выводы, оправдывающие ее клиентов в США.

Bloomberg также сообщает со ссылкой на представителя прокуратуры Манхэттэна, что Весельницкая вряд ли будет присутствовать в суде 8 января, предположительно, в настоящее время она находится в России.

Имя Весельницкой стало широко известно после того как выяснилось, что она присутствовала на встрече в Trump Tower летом 2016 года с сыном нынешнего президента США Дональдом Трампом-младшим, нынешним советником и зятем президента Джаредом Кушнером, а также бывшим главой предвыборного штаба Полом Манафортом, одним из ключевых фигурантов расследования об иностранном вмешательстве в президентские выборы в США.

Предъявленные Весельницкой обвинения не имеют отношения к расследованию предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

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Теги: Наталью Весельницкая

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