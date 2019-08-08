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МВД Киргизии взяло под контроль ситуацию в Бишкеке, где разогнали протестующих

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - МВД Киргизии заявило о контроле над ситуацией в Бишкеке, где в четверг поздно вечером сотрудники правоохранительных органов разогнали толпу сторонников задержанного экс-президента.

"Обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции, МВД проводит мероприятия по установлению и задержанию организаторов из числа сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пытающихся дестабилизировать обстановку в Бишкеке", - говорится в поступившем в четверг в "Интерфакс" сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении отмечается, что милиция разогнала "агрессивно настроенных сторонников Атамбаева, которые незаконно в ночное время начали нарушать общественный правопорядок, перекрывать дороги и приставать к мирным гражданам и представителям СМИ". В МВД добавили, что спецсредства в их отношении были применены во избежание хулиганства и мародерства.

Киргизия Бишкек

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