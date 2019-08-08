Сторонников Атамбаева разогнали в Бишкеке слезоточивым газом

Площадь у Белого дома полностью очищена от митингующих

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур разогнали сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

Как передает корреспондент "Интерфакса", порядка 300 сотрудников милиции оттеснили собравшихся от парламента и с центральной площади Бишкека. Милиционеры применяют спецсредства, светошумовые гранаты, слезоточивый газ.

Площадь и территория у Белого дома полностью очищена от митингующих. Сторонников Атамбаева вытесняют со всех улиц, расположенных рядом со зданием парламента. Митингующих вытесняют в южную часть города, где сотрудники продолжают применять светошумовые гранаты.

Позже милиция прекратила использовать спецсредства. В центр столицы стянуты дополнительные силы правопорядка, протестующих продолжают вытеснять.

Ранее на центральной площади Бишкека собрались около тысячи сторонников Атамбаева, они преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть и, выкрикивая лозунги с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова, пришли к Белому дому, где располагается парламент и офис президента.