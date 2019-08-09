Неизвестный застрелил пять человек в чилийском зале игровых автоматов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пятеро погибли в результате стрельбы в зале игровых автоматов, расположенном в пригороде чилийской столицы Сантьяго, сообщает радиостанция BioBio.

Неустановленный преступник выстрелил в помещении не менее 20 раз. Двое погибли в игорном заведении, еще трое скончались в больнице от ранений. Жертвам было от 18 до 47 лет.

Следствие предполагает, что причиной стрельбы стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.