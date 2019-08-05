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Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате стрельбы в техасском Эль-Пасо скончался в больнице. Об этом сообщил в твиттере местный полицейский департамент.

На выходных в США произошли два инцидента со стрельбой в Техасе и Огайо.

21-летний Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Ранее сообщалось, что были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Крузиус - выходец из города на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест с расистскими взглядами. Минюст США сейчас может предъявить ему обвинения в преступлении на почве ненависти. На основании этих обвинений суд уполномочен вынести смертный приговор.

Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения. Следователи не нашли признаков того, что у стрелка в Дейтоне среди мотивов была ненависть на расовой почве, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на местную полицию.

Президент США Дональд Трамп, комментируя эти нападения, заявил о необходимости высшей меры наказания для виновных в массовых убийствах и в преступлениях на почве ненависти.

США

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