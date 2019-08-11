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МИД Украины в очередной раз возмутился в связи с поездкой Путина в Крым

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом по поводу поездки президента РФ Владимира Путина в Крым, который в Киеве считают временно оккупированной территорией.

Там заявили, что эта поездка, как и все предыдущие, не была согласована с украинской стороной и является "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

В РоссииПутин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу в СевастополеЧитать подробнее

В МИД заявляют, что продолжают считать "ничтожной" интерпретацию таких визитов российской стороной как обычные внутригосударственные поездки.

10 августа президент РФ Владимир Путин посетил международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки". Он приехал туда на мотоцикле "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева.

Вечером того же дня Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Вместе с главой государства почетными гостями показа в субботу стали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

Украина Владимир Путин Крым

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