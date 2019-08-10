Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу в Севастополе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе на мотоцикле "Урал".

Президент привез вместе с собой главу Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент РФ Владимир Путин (слева направо) Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В компании лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова он подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля, поздравив их с 10-летием мероприятия.

Байкеры подарили президенту байкерский головной убор - вязанную шапочку и фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу и посвятили Путину.

Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.