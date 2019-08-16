Поиск

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Как отмечается, в минувшем июле был побит температурный рекорд 2016 года. По данным агентства, рекордная жара была зарегистрирована в большинстве частей земного шара, в том числе в некоторых регионах Северной Америки, в южной Азии, на юге Африки и в большей части Атлантического и Тихого океанов.

Сообщение американских метеорологов подтверждается данными ученых из европейского центра "Коперник", которое занимается вопросами изменения климата. Они также назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории.

Кроме того, NOAA отмечает, что температура бьет рекорды в июле уже пять лет подряд, а девять из десяти температурных максимумов были зарегистрированы в период с 2005 года.

Ранее ученые "Коперника" сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

NOAA Коперник

Новости по теме

Новости

WSJ рассказала об интересе Трампа к покупке Гренландии

Крупнейший в мире торговец оружием арестован в Португалии

Что произошло за день: четверг, 15 августа

Непал ужесточит требования к желающим подняться на Эверест

Непал ужесточит требования к желающим подняться на Эверест

Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер

Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер

Вскрытие вызвало вопросы относительно истинной причины смерти финансиста Эпштейна

На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации

На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия

Нефть Brent подешевела до $59,1 за баррель на опасениях рецессии в США

Что случилось этой ночью: четверг, 15 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');