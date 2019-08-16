Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Как отмечается, в минувшем июле был побит температурный рекорд 2016 года. По данным агентства, рекордная жара была зарегистрирована в большинстве частей земного шара, в том числе в некоторых регионах Северной Америки, в южной Азии, на юге Африки и в большей части Атлантического и Тихого океанов.

Сообщение американских метеорологов подтверждается данными ученых из европейского центра "Коперник", которое занимается вопросами изменения климата. Они также назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории.

Кроме того, NOAA отмечает, что температура бьет рекорды в июле уже пять лет подряд, а девять из десяти температурных максимумов были зарегистрированы в период с 2005 года.

Ранее ученые "Коперника" сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.