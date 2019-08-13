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Украина упростит получение гражданства для россиян, ищущих политического убежища

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданам России, которые на родине подвергаются политическим преследованиям, право получить украинское гражданство. Об этом говорится в указе на сайте главы государства.

Также такое право получили иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину.

Верховной раде президент поручил принять закон, который упростит для этих лиц процедуру получения гражданства.

Правительство страны по поручению Зеленского оптимизирует процедуру рассмотрения заявлений россиян об убежище или дополнительной защите.

Подтвердить факт преследований по политическим мотивам соискатель должен будет, предоставив соответствующий документ украинского МИД или дипмиссий.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин своим указам упростил получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

Владимир Зеленский Украина Верховная рада

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