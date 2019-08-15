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Заявления о российском гражданстве подали больше 60 тысяч жителей Донбасса

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - МВД России получило больше 60 тысяч заявлений с просьбой предоставить российское гражданство от жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Гражданство по упрощенной процедуре получили больше 25 тысяч человек, сообщила глава Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

В связи с ростом количества соискателей гражданства России миграционная служба МВД расширит штат в регионах, добавила она.

По словам Казаковой, количество желающих получить гражданство ежедневно растет, МВД получает заявления от более чем тысячи человек в день.

В ведомстве подсчитали, что всего по новому указу президента Путина гражданство смогут получить около 3 млн человек.

Этот указ глава государства подписал 24 апреля 2019 года в гуманитарных целях, для "защиты прав и свобод человека и гражданина". В соответствии с указом, срок для рассмотрения заявлений жителей Донбасса не должен превышать трех месяцев. Заявления принимаются в пунктах миграционной службы в Ростовской области и "через уполномоченные органы ЛНР и ДНР", а рассмотрение заявлений и выдачу паспортов МВД организует в Ростовской области

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Донбасс Владимир Путин Украина МВД

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