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В Молдавии задержали партию золотых монет, якобы принадлежащих олигарху Плахотнюку

В Молдавии задержали партию золотых монет, якобы принадлежащих олигарху Плахотнюку
Экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Фото: Reuters

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Кишиневе на таможне задержан мужчина, пытавшийся вывезти в Стамбул партию из 12 золотых монет, сообщили в пресс-службе Таможенной службы Молдавии.

Речь идет о коллекции монет 1863-1935 года выпуска. Предположительно, партия может быть частью коллекции бывшего председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, который находится за рубежом, отмечается в сообщении.

В Таможенной службе не исключают, что Плахотнюк пытается по частям вывезти из Молдавии свою коллекцию, которая насчитывает сотни редких монет.

Между тем в фильме про Плахотнюка, показанном около года назад на одном из молдавских телеканалов, олигарх показывал свою коллекцию редких книг и монет. Он показывал, в частности, десятки золотых монет времен царской России, утверждая, что покупает монеты на международных аукционах.

Плахотнюк выехал из Молдавии 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия признала новое правительство и заявила о переходе в оппозицию. После этого Плахотнюк заявил о своей отставке с должности председателя Демократической партии, а в конце июля отказался от депутатского мандата. СМИ пишут, что Плахотнюк находится со своей семьей в Лондоне или Майями, где у него есть дома.

5 августа Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка, которого российские сотрудники правоохранительных органов обвиняют в руководстве международным наркосиндикатом, а также в выводе из РФ более 37 млрд рублей.

Молдавия

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