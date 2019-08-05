Молдавского олигарха Плахотнюка обвинили в выводе из России 37 млрд рублей

Российский суд во второй раз заочно арестовал бизнесмена

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, бывшего лидера Демократической партии Молдавии, в том числе по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По словам Бондаревой, его обвиняют в организации преступного сообщества и в переводу средств в российских рублях и иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам (статьи 210 и 193.1 Уголовного кодекса).

Плахотнюка арестовали на два месяца. Для него это второй заочный арест в России.

Уголовное дело о руководстве международным наркосиндикатом на него завели в России после того, как Демпартия уступила власть в стране и перешла в оппозицию.

Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу заочно предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, Плахотнюк, "имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии". Не позднее 2012 года он возглавил преступный наркосиндикат и покровительствовал его участникам, считают в российском МВД.

О расследовании дела о финансовых махинациях российское МВД сообщило в феврале 2019 года. Ведомство считает, что Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России, создали международную преступную группировку, которая занималась крупномасштабными незаконными валютными операциями и вывела из России больше 37 млрд рублей. В группу входили граждане России и Молдавии.

В 2017 году Плахотнюка также заочно арестовал Басманный суд Москвы. В СКР посчитали его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

В середине июня 2019 года стало известно, что Плахотнюк уехал из Молдавии сразу после того, как правительство, сформированное Демпартией, объявило о своей отставке.