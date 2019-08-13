Отправлен в отставку замглавы МВД Киргизии, ведший переговоры с Атамбаевым

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отправил в отставку заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова после беспорядков 7-8 августа в связи с предательством интересов милиции и утратой доверия, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Результаты служебного расследования в отношении Асанова переданы в Генпрокуратуру республики для дачи юридической оценки, добавили в ведомстве.

Асанов принимал участие в операции 7-8 августа по задержанию Атамбаева, а также вел с ним переговоры, в том числе по освобождению взятых в заложники сотрудников спецназа.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сам. В центре Бишкека разогнали около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева. Были задержаны более 40 человек, четыре человека были госпитализированы.

За два дня столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Экс-президент Киргизии Атамбаев решением суда арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство.