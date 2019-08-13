Поиск

Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот

На бывшего президента завели новые уголовные дела, в том числе об убийстве и захвате заложников

Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот
Резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после его задержания
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев считает, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот, для этого ему нужно было кровопролитие. Поэтому ГКНБ получил поручение задержать его и принудительно привести на допрос, добавил он.

Так глава спецслужбы на пресс-конференции прокомментировал события 7 и 8 августа в Кой-Таше, где спецназ проводил операцию по задержанию бывшего президента, а его сторонники его защищали.

Глава ГНКБ заявил, что Атамбаев платил по тысяче сомов всем, кто собрался у него в резиденции и его защищал, а также собирал туда женщин, детей и стариков, пишет "Акипресс". Решение задержать его принудительно было принято, когда силовики поняли, что бывший президент не собирается сдаваться, а в его доме были приготовлены камни и оружие.

По словам Опумбаева, президент Сооронбай Жээнбеков не знал, когда ГНКБ займется принудительным приводом Атамбаева. "Президент дал указание – не применять оружие, чтобы не было ни одной жертвы. А выбор времени проведения я оставил за собой. Я исходил от оперативной обстановки по приводу. Это не спецоперация, а мероприятие. Сотрудники зашли без оружия", - цитирует его агентство "Кабар".

Погибший от пулевого ранения участник штурма Усон Ниязбеков получил пулю в сердце, по словам Опумбаева, сторонники Атамбаева "стреляли на убой, на поражение", также были ранены еще пять спецназовцев. Он отверг предположения, что Ниязбекова могли застрелить свои же: спецназ огнестрел не применял, передает "Акипресс".

Осажденный Атамбаев вел прицельный огонь по спецназу, добавил Опумбаев. Экс-президент ранее признавал, что стрелял по бойцам, когда те зашли на третий этаж дома. Он заверил, что старался стрелять не в направлении людей, чтобы в них не попасть.

ГНКБ и МВД о спецоперации

Опумбаев уточнил, что спецоперация проводилась во второй день, в первый день – это было "мероприятие". В операции участвовало 57 спецназовцев группы "Альфа" ГКНБ.

Решение о спецоперации и штурме дома экс-президента принял глава МВД Кашкар Джунушалиев. Об этом сам министр рассказал на той же пресс-конференции. .

"В связи со складывающейся ситуацией в селе Кой-Таш 7 августа, оценив ситуацию, принял решение о проведении специальной операции, направленной на охрану общественного порядка, разблокирование перекрытых дорог, освобождение заложников и принудительный привод Атамбаева в следственные органы", - напомнил он.

Вслед за Опумбаевым, Джунушалиев заявил, что спецназ огнестрельное оружие не применял, а использовал только спецсредства, а ворота дома Атамбаева протаранили автомобилем милиции. Всего в этих события пострадали 170 человек, в том числе 79 сотрудников правоохранительных органов, уточнил он.

По словам министра, он дважды пытался договориться со сторонниками Атамбаева, но бывший президент не согласился на условия переговоров и "дал понять, что пойдет на крайние меры и будет отстреливаться". По сведениям главы МВД, сторонники Атамбаева планировали грабежи и мародерство. "В данной ситуации я дал ему 10 минут на раздумье и добровольную сдачу", - отметил министр (цитата "Интерфакса").

На Атамбаева завели новые уголовные дела

По следам событий 7-8 августа в Кой-Таше возбуждено восемь уголовных дел, заявил генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов. Это дела по статьям о массовых беспорядках, убийстве, захвате заложников, попытках убийства и хулиганстве. По делам о захвате заложников и беспорядках задержаны соратники Атамбаева. Сам бывший президент подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядках, воспрепятствовании следствию, захвате заложников, убийстве одного человека и попытке убийства.

7 августа вечером сторонники Атамбаева оказали сопротивление спецназу, который пытался задержать бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Там произошли столкновения. Несколько бойцов спецназа оказались захвачены, их освободили только на следующий день. 8 августа Атамбаев был задержан. Вечером 8 августа милиции с помощью спецсредств разогнала около полутора тысяч сторонников бывшего президента в центре Бишкева, около сорока из них задержали.

Атамбаева арестовали до 26 августа. Ранее ему вменялось несколько коррупционных преступлений, в том числе содействие освобождению из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева. В 2013 году его отпустили на свободу по медицинским показаниям, затем оказалось, что справки о лейкозе у него были подложные.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии

7
Алмазбек Атамбаев Киргизия Кой-Таш Бишкек МВД ГНКБ Кашкар Джунушалиев Откурбек Джамшитов

Новости по теме

Новости

Лидер демократов в палате представителей Конгресса выступил в поддержку протестующих в Москве

РФ поможет Кубе модернизировать военную технику в кредит на 38 млн евро

Что случилось этой ночью: вторник, 13 августа

Россия стала лидером по числу упоминаний в твиттере Трампа

Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году

Аэропорт Гонконга изменит расписание после акций протеста

Трамп заявил, что США "многое узнали" из взрыва на полигоне под Архангельском

Трамп заявил, что США "многое узнали" из взрыва на полигоне под Архангельском

США поддержат Великобританию в случае выхода из ЕС без сделки

Brexit

Каждый пятый британец начал запасать продукты и лекарства из-за Brexit

Каждый пятый британец начал запасать продукты и лекарства из-за Brexit

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');