Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот

На бывшего президента завели новые уголовные дела, в том числе об убийстве и захвате заложников

Резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после его задержания Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев считает, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот, для этого ему нужно было кровопролитие. Поэтому ГКНБ получил поручение задержать его и принудительно привести на допрос, добавил он.

Так глава спецслужбы на пресс-конференции прокомментировал события 7 и 8 августа в Кой-Таше, где спецназ проводил операцию по задержанию бывшего президента, а его сторонники его защищали.

Глава ГНКБ заявил, что Атамбаев платил по тысяче сомов всем, кто собрался у него в резиденции и его защищал, а также собирал туда женщин, детей и стариков, пишет "Акипресс". Решение задержать его принудительно было принято, когда силовики поняли, что бывший президент не собирается сдаваться, а в его доме были приготовлены камни и оружие.

По словам Опумбаева, президент Сооронбай Жээнбеков не знал, когда ГНКБ займется принудительным приводом Атамбаева. "Президент дал указание – не применять оружие, чтобы не было ни одной жертвы. А выбор времени проведения я оставил за собой. Я исходил от оперативной обстановки по приводу. Это не спецоперация, а мероприятие. Сотрудники зашли без оружия", - цитирует его агентство "Кабар".

Погибший от пулевого ранения участник штурма Усон Ниязбеков получил пулю в сердце, по словам Опумбаева, сторонники Атамбаева "стреляли на убой, на поражение", также были ранены еще пять спецназовцев. Он отверг предположения, что Ниязбекова могли застрелить свои же: спецназ огнестрел не применял, передает "Акипресс".

Осажденный Атамбаев вел прицельный огонь по спецназу, добавил Опумбаев. Экс-президент ранее признавал, что стрелял по бойцам, когда те зашли на третий этаж дома. Он заверил, что старался стрелять не в направлении людей, чтобы в них не попасть.

ГНКБ и МВД о спецоперации

Опумбаев уточнил, что спецоперация проводилась во второй день, в первый день – это было "мероприятие". В операции участвовало 57 спецназовцев группы "Альфа" ГКНБ.

Решение о спецоперации и штурме дома экс-президента принял глава МВД Кашкар Джунушалиев. Об этом сам министр рассказал на той же пресс-конференции. .

"В связи со складывающейся ситуацией в селе Кой-Таш 7 августа, оценив ситуацию, принял решение о проведении специальной операции, направленной на охрану общественного порядка, разблокирование перекрытых дорог, освобождение заложников и принудительный привод Атамбаева в следственные органы", - напомнил он.

Вслед за Опумбаевым, Джунушалиев заявил, что спецназ огнестрельное оружие не применял, а использовал только спецсредства, а ворота дома Атамбаева протаранили автомобилем милиции. Всего в этих события пострадали 170 человек, в том числе 79 сотрудников правоохранительных органов, уточнил он.

По словам министра, он дважды пытался договориться со сторонниками Атамбаева, но бывший президент не согласился на условия переговоров и "дал понять, что пойдет на крайние меры и будет отстреливаться". По сведениям главы МВД, сторонники Атамбаева планировали грабежи и мародерство. "В данной ситуации я дал ему 10 минут на раздумье и добровольную сдачу", - отметил министр (цитата "Интерфакса").

На Атамбаева завели новые уголовные дела

По следам событий 7-8 августа в Кой-Таше возбуждено восемь уголовных дел, заявил генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов. Это дела по статьям о массовых беспорядках, убийстве, захвате заложников, попытках убийства и хулиганстве. По делам о захвате заложников и беспорядках задержаны соратники Атамбаева. Сам бывший президент подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядках, воспрепятствовании следствию, захвате заложников, убийстве одного человека и попытке убийства.

7 августа вечером сторонники Атамбаева оказали сопротивление спецназу, который пытался задержать бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека. Там произошли столкновения. Несколько бойцов спецназа оказались захвачены, их освободили только на следующий день. 8 августа Атамбаев был задержан. Вечером 8 августа милиции с помощью спецсредств разогнала около полутора тысяч сторонников бывшего президента в центре Бишкева, около сорока из них задержали.

Атамбаева арестовали до 26 августа. Ранее ему вменялось несколько коррупционных преступлений, в том числе содействие освобождению из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева. В 2013 году его отпустили на свободу по медицинским показаниям, затем оказалось, что справки о лейкозе у него были подложные.