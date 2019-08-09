Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.

"В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа", - сообщил Слесарев.

Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. При этом сам экс-глава государства назвал эти обвинения абсурдом и отказался приходить на допросы. В конце июня парламент лишил его неприкосновенности, которой он обладал как бывший президент.