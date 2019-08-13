В доме бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

Хайнц-Кристиан Штрахе покинул пост в мае после публикации видео с обсуждением финансирования из России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Австрийские правоохранительные органы обыскали дом бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщают во вторник западные СМИ.

Расследование, в рамках которого прошли обыски, связано с включением члена Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе, в совет управляющих австрийского оператора казино Casinos Austria. Обыски не имеют отношения к разгоревшемуся в Австрии в мае скандалу из-за видео, на котором Штрахе якобы обсуждает вопросы финансирования его партии.

Как сообщалось, 17 мая немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Штрахе пришлось уйти в отставку. Австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству канцлера Себастьяна Курца, которое было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП) во главе с ним и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

В результате временно руководство правительством Австрии приняла на себя судья Бригитте Бирляйн. Она будет занимать эту должность до сентября, когда в Австрии состоятся досрочные выборы.