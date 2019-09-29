В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

Выборы состоятся после скандала вокруг видеозаписи с вице-канцлером Штрахе на Ибице

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Австрии в воскресенье состоятся досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны - Национальный совет.

Большинство избирательных участков откроются в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве). Они будут работать до 17:00. В некоторых районах участки закроются раньше. Время работы участков варьируется в зависимости от их местонахождения.

Ожидается, что первые данные экзит-полов начнут поступать после закрытия последних участков в 17:00.

В воскресенье в Австрии будут избирать 183 членов нижней палаты парламента. Среди основных партий, которые будут бороться за места в Национальном совете, - возглавляемая отправленным в отставку канцлером Себастьяном Курцем "Австрийская народная партия" (АНП), а также ультраправая "Австрийская партия свободы" (АПС) и "Социал-демократическая партия Австрии".

В предвыборных опросах лидирующую позицию занимает партия Курца, которая может рассчитывать примерно на 33% голосов в свою поддержку. Второе место между собой делят "Австрийская партия свободы" и социал-демократы. Также неплохие шансы на попадание в парламент у "зелёных", свидетельствуют недавние опросы.

"Если народ выразит нам своё доверие, то мы приступим к переговорам со всеми сторонами. Я постараюсь сформировать стабильное правительство. Если сделать это не удастся, то допустимый вариант - правительство меньшинства", - сказал Курц.

Наблюдатели прогнозируют, что Курцу все же не удастся получить большинство и, следовательно, придется вести переговоры с другими партиями о создании коалиции. Наиболее вероятным вариантом развития событий называется формирование коалиции с АПС. Еще в 2017 году эти партии создали альянс, основанный, главным образом, на единой позиции по борьбе с иммигрантами. Однако в мае этого года их правительственная коалиция распалась из-за скандала вокруг видеозаписи с участием на тот момент лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера.

После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца, которое было сформировано силами АНП и АПС.

В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, став первой женщиной-канцлером Австрии.