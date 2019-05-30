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Впервые в истории женщина возглавила правительство Австрии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером переходного правительства Австрии, в четверг на эту должность ее назначил президент страны Александр ван дер Беллен.

"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал Ван дер Беллен в своем твиттере после объявления о назначении Бирляйн.

69-летняя Бирляйн будет возглавлять правительство до сентября, когда в Австрии пройдут парламентские выборы.

Она стала первой в истории женщиной, возглавившей австрийское правительство.

В понедельник парламент Австрии выразил недоверие правительству Себастиана Курца на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

17 мая немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должностьвице-канцлера. В свою очередь, Курц разорвал коалиционное соглашение его Австрийской народной партии (АНП) с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС), обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии.

Австрия

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