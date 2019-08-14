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Трамп предрек Байдену поражение в праймериз

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Экс-вице-президент США Джо Байден вполне может проиграть борьбу за выдвижение кандидатом в президенты страны от демократов члену сената Элизабет Уоррен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Покахонтас настигает "Сонного Джо", – сказал он в ходе выступления в Пенсильвании. При этом Трамп использовал им же самим придуманные прозвища.

Байдена он регулярно называет сонным, так как тот, по мнению президента, вяло ведет себя на дебатах и публичных мероприятиях. Уоррен уже несколько лет Трамп называет Покахонтас. Это связано с тем, что сенаторша в прошлом активно рассказывала о том, что ее предки – проживающие в США индейцы. Предполагалось, что она делала это из политических соображений, так как "индейское" происхождение нравилось избирателям. При этом сами индейцы не признавали Уоррен одной из своих, а анализы, которые она сдала, показали, что индейской крови в ней - не больше, чем у практически любого другого американца. По этой причине Трамп в качестве прозвища использовал имя легендарной индейской принцессы – Покахонтас.

"Вот так команда: Покахонтас и Сонный Джо", – подытожил Трамп, обращаясь к работникам из Пенсильвании, большинство которых - его сторонники.

Ожидается, что победитель праймериз демократов поборется за пост президента с идущим на второй срок Трампом. Глава государства регулярно высказывается о ходе борьбы в стане политических оппонентов.

Пока что опросы показывают, что фаворитом праймериз остается Байден.

Джо Байден Дональд Трамп Элизабет Уоррен

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