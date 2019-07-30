Трамп назвал Байдена вероятным соперником от демократов на выборах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту", - сказал он журналистам у Белого дома во вторник.

"Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных (кандидатов - ИФ), я знаю его... Мне кажется, это будет "сонный Джо", - добавил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что собирается посмотреть второй раунд дебатов кандидатов-демократов, который проходит на этой неделе.

Ранее во вторник он назвал Байдена "ничтожеством из Демократической партии", до этого - "умственно отсталым". Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на пост президента США.