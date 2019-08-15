Полиция Филадельфии задержала стрелка

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Устроивший перестрелку с полицией в Филадельфии (штат Пенсильвания) задержан, сообщает в твиттере городская полиция.

"Подозреваемый задержан. Группа спецназа все еще проверяет дом", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шестеро полицейских пострадали в результате перестрелки, когда приехали на вызов, связанный с наркотиками. После этого стрелок забаррикадировался в жилом доме, откуда периодически стрелял. Позже полиция эвакуировала находившихся в доме.