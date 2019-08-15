СМИ узнали о планах сменить главу Православной церкви Украины

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главу новой церкви Украины (Православной церкви Украины, ПЦУ)) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич, сообщает в четверг издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в церковных кругах.

"Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется поддержкой и у основных спонсоров церкви. Не стоит забывать, что сам Зинкевич не торопится менять свою конфессию: его епархия по-прежнему юридически относится к Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП)", - приводит портал слова своего источника.

Собеседник издания отметил, что Зинкевича поддерживают украинские бизнесмены, которые финансировали крестный ход Православной церкви Украины в Киеве 28 июля. "Считалось, что Зинкевич - хороший организатор и сможет подтянуть людей из регионов для массовости. Но итоговые цифры и картинка повергли меценатов ПЦУ в ярость: количество людей было в 15 раз меньше, чем у сторонников УПЦ", - отмечает издание.

Спонсоры стали требовать объяснений у Михаила, заявляя, что на выделенные деньги можно было организовать 30 тыс. человекили даже больше. "Но Михаил ответил, что все деньги отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него", - сообщил собеседник издания.

Кроме того, по данным "Страны.ua", внутри ПЦУ многие считают, что на данном этапе их организации необходим более волевой, решительный и авторитетный человек, чем Епифаний.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).