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В Софии Киевской началась церемония интронизации главы ПЦУ Епифания

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Чин интронизации предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Киевского Епифания проходит в воскресенье утром в Софийском соборе в центре Киева. В настоящее время проходит божественная литургия, во время которой состоится интронизация предстоятеля ПЦУ. Событие транслируют украинские телеканалы.

На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко, представители кабинета министров, народные депутаты. На интронизации также присутствует экзарх Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс" часть Софийской площади перед собором, где проходит интронизация, перекрыта оградительными решетками. Приглашенные на интронизацию проходят контроль на безопасность. В данный момент на площади людей практически нет.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко).

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года. В январе ПЦУ была внесена в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата.

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Теги: ПЦУ, Украина, Епифаний

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