В украинском селе произошла массовая драка при попытке захвата храма

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - На территории церкви в селе Малинск Ровенской области Украины почти 60 представителей религиозных общин вступили в драку, в результате чего пострадали 11 человек. По данному факту открыто 12 уголовных производств, сообщает пресс-служба полиции региона в среду, 4 сентября.

Инцидент произошел днем ранее, 3 сентября. "Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи, и получении телесных повреждений местными жителями в полицию начали поступать с 7:30 (время совпадает с московским - ИФ)", - сообщает пресс-служба

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что представители приходского совета Петропавловского прихода Ровенской епархии новой Православной церкви Украины (ПЦУ) срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения. "Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной в этом году. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которого телесные повреждения в виде ушибов получили одиннадцать местных жителей", - проинформировали в полиции.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ст.356 УК Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петропавловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм. Кроме того, по фактам драки открыто 12 уголовных производств по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Расследование инцидента продолжается, резюмировали в полиции.

Как сообщают ровенские СМИ, конфликт в Малинске произошел между сторонниками ПЦУ и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦМП), после того как первые заявили, что священник избил двоих прихожан.

15 декабря 2018 года в Киеве при участии Константинополя и при поддержке властей Украины прошел собор, на котором была учреждена новая украинская церковь ПЦУ, с тех пор ее не признала ни одна из православных церквей мира, за исключением самого Константинополя.