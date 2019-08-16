Против жены Атамбаева возбудили уголовное дело

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Супруга арестованного бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела.

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - сказала Атамбаева журналистам в пятницу. По ее словам, оно связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.

"Я знала, что политика - грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", - добавила Атамбаева.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией о возбуждении уголовного дела против Раисы Атамбаевой.

2 июня Госкомитет нацбезопасности Киргизии по подозрению в коррупции задержал Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой "в связи с утратой политического доверия". По данным спецслужбы, Арабаев, занимая должность в аппарате президента, злоупотреблял положением в интересах преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов бизнеса иностранных инвесторов в Бишкеке.

Арабаев дал показание против Раисы Атамбаевой, заявив, что она вмешивалась в судебный процесс по делу стройкомпании, которая принадлежала международной горнорудной организации "Синхуа".

Неправительственные организации Киргизии и представители оппозиции неоднократно требовали отставки Арабаева, заявляя, что он контролирует судебную систему республики и решения, выносимые судами, вплоть до личного участия в написании приговоров.

Арабаев был назначен на должность заведующего судебным отделом экс-президентом Киргизии Атамбаевым, в связи с чем представители НПО утверждали, что именно завотделом курировал вынесение судебных решений в отношении оппонентов экс-главы государства.