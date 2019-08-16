Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суд в Киргизии на закрытом заседании не удовлетворил просьбу защиты об изменении меры пресечения арестованному экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, сообщил в пятницу журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

Заседание Бишкекского городского суда по апелляции адвоката Атамбаева на решение о его аресте было перенесено в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии два дня - 7 и 8 августа - пытался силовым путем задержать Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком. Три попытки штурма привели к столкновениям со сторонниками экс-президента, один спецназовец погиб, а шестеро его коллег были взяты в заложники. 8 августа Атамбаев решил сдаться и затем был арестован. Около полутора тысяч его сторонников вышли на улицы центра Бишкека, и милиция применила спецсредства для их разгона. За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаева подозревают в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа, а также в коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ и поставках угля на теплоцентраль.

Кроме того, бывшего главу государства подозревают в незаконном обогащении, отмывании денег и коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли. Также Атамбаеву вменяют незаконную передачу в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где находятся штаб-квартира основанной им Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретения земли в селе Кой-Таш. Кроме того, экс-президента связывают с незаконным освобождением шесть лет назад криминального авторитета Азиза Батукаева.