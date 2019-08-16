Атамбаева обвинили в создании коррупционной группы с экс-мэром Бишкека

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Киргизии обвиняет бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в создании устойчивой коррупционной группы вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Следственная группа Военной прокуратуры Киргизии вручила Атамбаеву еще два уведомления о подозрении в совершении преступлений по статье "Коррупция". Экс-президента обвиняют в незаконном получении земельного участка Лесного фонда Киргизии и использовании его в личных интересах", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Атамбаев в результате противоправных действий должностных лиц незаконно расширил полученный им в собственность земельный участок ОАО "ТНК Дастан" площадью 2,7 гектаров в селе Кой-Таш под Бишкеком.

"Кроме того, Атамбаева подозревается в создании устойчивой коррупционной группы совместно с бывшим мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ОАО "ТНК "Дастан". Благодаря этому Атамбаев завладел культурно-оздоровительным комплексом с земельным участком площадью 2,7 гектаров с объектами незавершенного строительства, расположенных в селе Кой-Таш", - сказал представитель надзорного органа.

Экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов был задержан в 2018 году по подозрению в коррупции на посту руководителя ОАО "ТНК Дастан" и мэра столицы. Ибраимов входил в близкое окружение экс-президента Атамбаева.

Атамбаев арестован, его подозревают в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа - штурма его резиденции спецназом с целью задержания. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на теплоцентраль. Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

Бывшего главу государства также обвиняют в незаконной передачи в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где находятся штаб-квартира основанной им Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретение земли в селе Кой-Таш. Кроме того, экс-президенту вменяют незаконное освобождение шесть лет назад криминального авторитета Азиза Батукаева.