Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU -Тяжёлый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в небо, сообщили в Минобороны РФ.

Его первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. "Охотник" под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

Испытания новейшего боевого комплекса, созданного компанией "Сухой", проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Он выполнен по схеме летающего крыла "с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения".

Эксперты считают "Охотник" стратегическим беспилотником, его характеристики в настоящее время не раскрываются. Между тем согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

По данным источника "Интерфакса", "Охотник" предназначен, в том числе, для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с истребителем пятого поколения Су-57.