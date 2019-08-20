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Бывшему президенту Киргизии Атамбаеву продлили арест до 26 октября

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Первомайский суд Бишкека продлил арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 октября, сообщил адвокат экс-президента Сергей Слесарев. Заседание суда прошло в Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ).

"Само выездное заседание, закрытый режим проведения судебных заседаний идут вразрез УПК и Конституции Киргизии", - заявил адвокат.

Атамбаева задержали и поместили под стражу 8 августа, после двух дней попыток спецназа ГКНБ взять штурмом его дом в селе Кой-Таш. До штурма и столкновений сторонников экс-президента с силовиками Атамбаеву вменялись коррупционные преступления при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках туда угля, незаконное обогащение и отмывание, организация коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли, незаконные операции с недвижимостью, в том числе со зданием "Форум" в Бишкеке, где находится штаб-квартира основанной им партии и незаконное освобождение из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева.

После 8 августа ему вменили также организацию массовых беспорядков и покушение на убийства.

20 августа в пресс-службе генпрокуратуры Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что по делу о незаконном освобождении Батукаева в 2013 году Атамбаеву объявили о подозрении в коррупционном преступлении в интересах организованной преступной группы и в подстрекательстве к совершению преступления. Материалы дела переданы из Следственной службы МВД в Военную прокуратуру Киргизии. Военная прокуратура также ведет досудебное производство о незаконном обогащении Атамбаева.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии

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Алмазбек Атамбаев Киргизия Кой-Таш Бишкек генпрокуратура

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