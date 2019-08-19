Поиск

Среди захваченных у берегов Камеруна моряков оказались четверо россиян

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В числе захваченных пиратами у берегов Камеруна моряков находятся четверо россиян, трое филиппинцев и один гражданин Украины, сообщила "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

В миреПираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи КамерунаПираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи КамерунаЧитать подробнее

По ее словам, остальные четыре моряка смогли спрятаться на судне.

В ночь с 14 на 15 августа в районе порта Дуала в республике Камерун неизвестными было захвачено грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Судно принадлежит гамбургской судоверфи MC (MarConsult Schiffahrt GmbH & Co).

Фромбах сообщила, что прокуратура находится в контакте с владельцем судна, ведется расследование. Она указала, что не может сообщить дополнительной информации, так как это может помешать расследованию.

В свою очередь в пресс-службе федеральной полиции ФРГ сообщили, что, по данным полицейских, немецких граждан на судне нет.

Камерун

Новости по теме

Новости

Турция заявила, что удар по ее конвою в Идлибе противоречит договоренностям с РФ

Жители Южной Кореи объявили бойкот Hello Kitty и другой японской продукции

Жители Южной Кореи объявили бойкот Hello Kitty и другой японской продукции

Украина арестовала танкер, поставлявший топливо в Севастополь

В ДНР заявили о применении под Иловайском только трофейной украинской техники

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 августа

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

СМИ сообщили о неоднократных призывах Трампа к морской блокаде Венесуэлы

Associated Press узнало о тайных переговорах США с лидером социалистов Венесуэлы

Торгпред РФ заявил о желании Москвы заключить торговую сделку с Лондоном

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');