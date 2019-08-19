Среди захваченных у берегов Камеруна моряков оказались четверо россиян

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В числе захваченных пиратами у берегов Камеруна моряков находятся четверо россиян, трое филиппинцев и один гражданин Украины, сообщила "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

По ее словам, остальные четыре моряка смогли спрятаться на судне.

В ночь с 14 на 15 августа в районе порта Дуала в республике Камерун неизвестными было захвачено грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Судно принадлежит гамбургской судоверфи MC (MarConsult Schiffahrt GmbH & Co).

Фромбах сообщила, что прокуратура находится в контакте с владельцем судна, ведется расследование. Она указала, что не может сообщить дополнительной информации, так как это может помешать расследованию.

В свою очередь в пресс-службе федеральной полиции ФРГ сообщили, что, по данным полицейских, немецких граждан на судне нет.