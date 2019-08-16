Журналистка CNN заявила об угрозах в свой адрес из-за расследования в ЦАР

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Журналистка CNN Кларисса Уорд заявила, что за ней следили, когда она готовила расследование о деятельности частных военных компаний в ЦАР, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Она рассказала, что во время съемок репортажа за ней следили четверо мужчин и снимали ее на камеру. При этом снимавшие обвинили ее в том, что она якобы предлагала вознаграждение людям в ЦАР, чтобы те на камеру отзывались негативно о России.

Уорд отметила, что в этой обстановке она чувствовала себя не в своей тарелке, однако поняла, что ее расследование "заставило некоторых обладающих властью людей почувствовать себя некомфортно".

Ранее на этой неделе на канале CNN показали видеоролик, снятый журналисткой. В нем она рассказывает о деятельности в ЦАР частных военных компаний и связывает эту деятельность с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.