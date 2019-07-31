В МИД заявили об отправке в Россию вещей убитых в ЦАР журналистов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию "Новой газеты" о расследовании убийства в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля и Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

В публикации "Новой" говорилось, что их личные вещи остаются в российском посольстве в ЦАР и никто не занимается их отправкой в Россию. "Ни Следственный комитет, ни МИД, ни Минобороны России не делают этого", - утверждало издание.

Захарова назвала это "примером очередного вранья". Она заверила, что личные вещи убитых "направлены из ЦАР в Москву", а журналисты "Новой газеты" не обращались в МИД за комментариями.

Джемаля, Радченко и Расторгуева убили в ЦАР год назад. Они поехали в эту страну собирать данные о предположительно находящихся там бойцах российских частных военных компаний. В публикации "Новой газеты" также говорилось, что расследование их убийства в России не продвигается. По оценке издания, российские следователи игнорируют материалы, собранные центром "Досье" Михаила Ходорковского, который провел свое расследование гибели группы.