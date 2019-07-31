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В МИД заявили об отправке в Россию вещей убитых в ЦАР журналистов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию "Новой газеты" о расследовании убийства в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля и Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

В публикации "Новой" говорилось, что их личные вещи остаются в российском посольстве в ЦАР и никто не занимается их отправкой в Россию. "Ни Следственный комитет, ни МИД, ни Минобороны России не делают этого", - утверждало издание.

Захарова назвала это "примером очередного вранья". Она заверила, что личные вещи убитых "направлены из ЦАР в Москву", а журналисты "Новой газеты" не обращались в МИД за комментариями.

Джемаля, Радченко и Расторгуева убили в ЦАР год назад. Они поехали в эту страну собирать данные о предположительно находящихся там бойцах российских частных военных компаний. В публикации "Новой газеты" также говорилось, что расследование их убийства в России не продвигается. По оценке издания, российские следователи игнорируют материалы, собранные центром "Досье" Михаила Ходорковского, который провел свое расследование гибели группы.

ЦАР Мария Захарова МИД Орхан Джемаль Александр Расторгуев Кирилл Радченко

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