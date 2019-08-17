Красный Крест насчитал более 1,5 тыс. пропавших без вести за время конфликта в Донбассе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - За время конфликта в Донбассе без вести пропали более 1500 человек, заявил в субботу глава Донецкого офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) Сирил Жорена.

"У нас нет точной цифры, но это порядка 1500 человек.... Грубо говоря, из более чем 1500 пропавших без вести более 700 случаев остаются открытыми нашими офисами по обе стороны линии соприкосновения. (...) По обе стороны работают наши команды судмедэкспертов, которые ведут поиски и помогают в идентификации останков", - сказал он журналистам.

По словам Жорена, часто работа в условиях конфликта показывает, что найти и идентифицировать можно далеко не всех, так как останки могут находиться в труднодоступных или недоступных местах.

"Но мы надеемся, что в случае с конфликтом в Украине этих случаев будет меньшинство, - отметил Жорена. - Можно также надеяться, что большая часть тех, кто пропал без вести, находятся между позициями сторон и тогда можно будет их найти и идентифицировать".

Он также призвал стороны конфликта поддерживать безопасность в районах, где расположены объекты критической инфраструктуры. В качестве примера Жорена привел Васильевскую насосную станцию, которая обеспечивает водой сотни тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения. Он рассказал, что МККК со своей стороны поддерживает ее работоспособность, передает оборудование, трубы, поддерживает сотрудников, периодически ездит в эту зону. По его словам, ситуация вблизи станции обстоит не совсем благополучно.

Также Жорена отметил, что в МККК озабочены гуманитарной ситуацией на объектах гражданской инфраструктуры и ведут диалог со сторонами конфликта о необходимости ограничить боевые действия в густонаселенных районах.

Представитель МККК отметил, что гуманитарная ситуация в Донбассе с 2014 года улучшилась.

"Но даже если линия соприкосновения не движется, это не значит, что не происходят обстрелы, люди не получают ранения, не страдают, - подчеркнул Жорена. - Мы можем надеяться только на то, что стрелять будут меньше".

Международный комитет Красного Креста регулярно направляет в Донбасс гуманитарную помощь. В частности, в минувший четверг через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая область) проследовали 13 грузовиков с грузом весом 211,15 тонны. МККК отправил жителям Донбасса продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы.